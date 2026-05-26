Abbott fortalece su presencia en oncología con una nueva inmunoterapia para cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa extensa, ofreciendo una nueva alternativa para los pacientes

Staff/RG

En una enfermedad que puede avanzar en silencio, informarse es clave para reconocer señales y buscar atención médica oportuna.

Abbott, líder mundial en el cuidado de la salud, anunció el lanzamiento en México de una nueva inmunoterapia para el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa extensa (CPCP), una de las formas más agresivas de cáncer de pulmón y un área donde persisten importantes necesidades médicas no cubiertas. Este nuevo tratamiento es un anticuerpo monoclonal (mAb) anti–PD-1, un tipo de inmunoterapia que actúa permitiendo al sistema inmunológico identificar y destruir las células cancerosas.

El cáncer de pulmón de células pequeñas se caracteriza por su rápida progresión y con frecuencia, se diagnostica en etapas avanzadas, lo que incrementa la complejidad de su manejo clínico y limita las opciones terapéuticas disponibles tanto para pacientes como para profesionales de la salud.Esta nueva molécula contribuye a que el sistema inmunológico reconozca y ataque las células tumorales. Su uso en combinación con quimioterapia forma parte de los avances recientes en el manejo clínico del cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa avanzada, siempre bajo la evaluación y supervisión de un profesional de la salud.

“Estamos viendo una evolución en la forma en que se abordan enfermedades oncológicas complejas. Para Abbott, esta nueva alternativa representa la oportunidad de ampliar las opciones disponibles para pacientes con cáncer de pulmón y médicos, en un contexto donde más del 90% de los casos llegan al médico en etapas avanzadas”, señaló Álvaro Rojas, director médico, Abbott Latinoamérica.

La disponibilidad del tratamiento de Abbott, Serplulimab, representa una innovación significativa y un avance importante para las personas en México, al ofrecer una nueva opción terapéutica frente a una enfermedad de difícil tratamiento y aportar esperanza en un área donde se han registrado pocos avances.

Para los médicos especialistas, uno de los principales desafíos en el manejo de este tipo de cáncer no solo radica en encontrar el tratamiento adecuado, sino también en la etapa en la que se detecta la enfermedad.

“En México, el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud. En su variante de células pequeñas, el reto es mayor por su rápida progresión y porque, en muchos casos, el diagnóstico se realiza en etapas avanzadas, lo que complica el manejo clínico. Por ello, contar con nuevas alternativas terapéuticas permite ampliar las herramientas disponibles para médicos y pacientes en un contexto de alta complejidad”, señaló Dra. Maritza Ramos, Especialista en Oncología y directora del Centro Oncológico Internacional.

La llegada de esta nueva alternativa refleja el compromiso de Abbott en oncología, respaldada por más de 135 años de trayectoria global en el desarrollo de soluciones de salud. A través de este enfoque, la compañía busca acompañar a los pacientes a lo largo de todo su proceso —desde la detección y el diagnóstico hasta el tratamiento y el soporte nutricional—, acercando la innovación médica a enfermedades de alta complejidad donde aún existen necesidades críticas para los pacientes.

El cáncer de pulmón continúa siendo uno de los principales retos de salud a nivel global. En su variante de células pequeñas, puede presentar síntomas que se confunden con otros padecimientos, como tos persistente, dificultad para respirar, dolor en pecho o fatiga, lo que puede retrasar la consulta médica. Por ello, fortalecer la información sobre esta enfermedad es clave para que más personas puedan reconocer señales de alerta y acudir oportunamente con un especialista.

En una enfermedad donde el tiempo es un factor crítico, el acceso a la información puede favorecer una detección más temprana, mientras que la innovación contribuye a ampliar las opciones de tratamiento disponibles para médicos y pacientes.

Sobre Abbott:

Abbott es una compañía global líder en el cuidado de la salud que ayuda a las personas a vivir plenamente en todas las etapas de la vida. Su portafolio de tecnologías transformadoras abarca todo el espectro del sector salud, con negocios y productos líderes en diagnóstico, dispositivos médicos, nutrición y medicamentos genéricos de marca. Con más de 122,000 colaboradores, Abbott atiende a personas en más de 160 países alrededor del mundo. Para más información,