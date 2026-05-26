Regulación de anexos con enfoque en salud mental y prevención, pide Pável Gaspar

Maricela Allende

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que en Puebla sí habrá una discusión legislativa para regular los anexos y centros de rehabilitación, aunque advirtió que no se puede construir una ley “al vapor” que termine provocando el cierre masivo de espacios que ayudan a personas con alcoholismo y drogadicción.

Durante una entrevista en el programa Punto de Quiebre, el legislador sostuvo que la intención es construir una legislación integral que contemple salud mental, prevención, participación de especialistas y testimonios de personas rehabilitadas, además de evitar que algunos anexos sean utilizados como refugio de grupos delictivos.

Gaspar señaló que el debate surge luego de la iniciativa impulsada por el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza para supervisar y regular estos espacios, tema que también ha sido respaldado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“Una mala ley podría cerrar anexos que sí salvan vidas”

El legislador reconoció que existe la necesidad de regular los anexos, pero insistió en que el problema no puede abordarse únicamente desde el ámbito jurídico o punitivo.

“Debemos regular, pero entendiendo primero que el alcoholismo y la drogadicción son enfermedades emocionales. Si haces una ley sin comprender el fondo del problema, puedes terminar cerrando anexos que sí funcionan”, expresó.

Pavel Gaspar afirmó que existen miles de personas rehabilitadas gracias al programa de Alcohólicos Anónimos y otros modelos de recuperación, por lo que consideró indispensable escuchar a quienes han vivido procesos de adicción.

Explicó que muchos centros operan mediante apoyo comunitario y servicio altruista, donde exadictos ayudan a otros pacientes sin recibir pago, aportando incluso recursos para alimentación y mantenimiento de los espacios.

“El programa sí funciona. Hay hombres y mujeres con 10, 20, 30 y hasta 50 años sin consumir alcohol o drogas gracias a estos grupos”, sostuvo.

Sin embargo, también reconoció que existen casos de centros irregulares donde hay violencia, abusos o lucro económico aprovechándose de familias vulnerables.

Congreso de Puebla prepara foros con especialistas y autoridades

Pavel Gaspar confirmó que en los próximos días comenzarán mesas de trabajo y foros con autoridades estatales, especialistas y organizaciones para construir la nueva regulación.

Indicó que las reuniones se realizarán junto al vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quien —dijo— ha manifestado preocupación por el crecimiento de las adicciones, particularmente en menores de edad y comunidades vulnerables.

El diputado explicó que la intención no es criminalizar a las personas alcohólicas o drogadictas, sino establecer mecanismos para sancionar a quienes utilicen anexos como centros de operación delictiva o lucren sin contar con preparación adecuada.

Entre los participantes previstos en las mesas de análisis estarán:

Secretaría de Salud

Secretaría de Educación Pública

Comisión de Seguridad del Congreso

Especialistas en psiquiatría y psicología

Universidades y academia

Familiares de personas rehabilitadas

Encargados de anexos y grupos de apoyo

El presidente del Congreso local adelantó que la discusión legislativa podría desarrollarse durante los próximos meses del actual periodo legislativo.

Adicciones en Puebla: preocupación por niñas, niños y jóvenes

Durante la entrevista, Pavel Gaspar advirtió que el consumo de drogas sintéticas y sustancias altamente adictivas está afectando principalmente a menores de edad en regiones como la Sierra Norte, Sierra Negra y Mixteca poblana.

Afirmó que organizaciones criminales buscan enganchar a niñas, niños y adolescentes aprovechando problemas emocionales y contextos de vulnerabilidad.

“El problema no empieza con el alcohol o la droga, empieza con la depresión, con las emociones no atendidas y con las infancias abandonadas”, declaró.

Según explicó, la estrategia que se plantea desde el Congreso y la Secretaría de Seguridad Pública priorizará la prevención en escuelas y familias antes que el internamiento en anexos.

Además, insistió en que no todos los centros de rehabilitación operan de manera correcta, por lo que se buscará identificar espacios que realmente ayuden a la recuperación y diferenciar aquellos donde existan irregularidades, violencia o actividades ilícitas.

Reforma judicial y agenda legislativa, entre los temas prioritarios

Durante la entrevista, Pavel Gaspar Ramírez también habló sobre la posible reforma para modificar la fecha de la elección judicial, propuesta que sería enviada por la presidenta de México en las próximas semanas al Congreso federal.

El legislador explicó que la intención sería evitar que las elecciones del Poder Judicial coincidan con los procesos electorales estatales y federales de 2027, debido a la complejidad logística y el número de boletas que implicaría la jornada electoral.

“Ya veo todas las condiciones para que así venga la reforma. Nosotros estaremos atentos para armonizarla en el Congreso del Estado”, declaró.

Asimismo, señaló que el Congreso de Puebla se encuentra trabajando en acelerar el análisis de iniciativas pendientes a través de las distintas comisiones legislativas, particularmente las relacionadas con procuración de justicia y seguridad.

Gaspar rechazó que los periodos de receso legislativo sean vacaciones para las y los diputados, al asegurar que durante esos meses continúan los trabajos en territorio y el análisis jurídico de reformas.

Pavel Gaspar destaca relación institucional con la oposición

El presidente del Congreso poblano aseguró que existe una relación de respeto con las fuerzas de oposición dentro del Poder Legislativo y afirmó que actualmente hay condiciones de diálogo político entre las distintas bancadas.

Incluso recordó que propuso al diputado Marcos Castro para presidir la Mesa Directiva, como parte de una política de apertura y cortesía legislativa.

“Debe ser un debate ideológico y de altura, no algo personal”, expresó.

Pavel Gaspar sostuvo que, tras haber pasado más de 30 años como opositor, entiende la importancia de mantener equilibrio político y espacios de participación para todas las fuerzas representadas en el Congreso local.