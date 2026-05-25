En la BUAP, Lilia Cedillo otorgó reconocimientos por el Día del Contador Público

Desde Puebla

Como parte de la celebración del Día del Contador Público, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez felicitó a la comunidad que integra la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP, además entregó reconocimientos a nueve académicos investigadores de esta unidad, por su destacada labor en las áreas de administración, auditoría, contabilidad, costos, derecho, economía, finanzas, fiscal y matemáticas.

“Este día recordamos el papel tan importante que desempeñan en la institución, gracias a su compromiso y capacidad tenemos una administración transparente y entregamos a la sociedad cuentas claras sobre el manejo de los recursos. Los felicito porque siempre vamos a encontrar un egresado de esta facultad, y siempre diremos que son los mejor preparados”.

En esta ceremonia, la directora de la facultad, María Antonieta Monserrat Vera Muñoz, reconoció también a sus compañeros, a quienes les recordó que esta unidad académica cumple 90 años en 2027. Aseguró que su consolidación se debe al compromiso que guardan con la formación ética y profesional de sus estudiantes.

Como parte de esta conmemoración, Carlos Martín del Razo Lazcano, Tesorero General de la BUAP, dictó la cátedra de honor titulada: “Fuentes de financiamiento a las universidades, su normatividad y fiscalización” en la que explicó cómo obtienen los recursos las instituciones de educación superior, su fiscalización y normatividad operativa, así como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.