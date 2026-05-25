Quitan apartados del Centro Histórico en Puebla capital

María Tenahua

Este lunes, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla retiró objetos con que comerciantes y vecinos apartaban lugares en la vía pública en la avenida 10 Poniente entre 3 y 5 Norte.

Y es que con cajas de cartón estaban invadidos algunos espacios, que también son cajones de parquímetros, debido a que esta zona forma parte del cuadrante del Centro Histórico.

Es importante señalar que no está permitido que los ciudadanos aparten la vía pública con elementos, debido al Código Reglamentario Municipal.

Cabe recordar que 2022 se modificó el capítulo 10 referente al reglamento de Movilidad y Seguridad Vial, para sancionar a quienes realizan esta mala práctica