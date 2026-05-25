Hoy inicia el paso 7 del proceso de admisión BUAP 2026

María Huerta

Hoy comienza el paso 7 del proceso de admisión 2026, los aspirantes deberán descargar su formato de asignación y seguir las indicaciones correspondientes.

De acuerdo a la convocatoria de la máxima casa de estudios publicada por la dirección de Administración Escolar (DAE), los aspirantes a Nivel Superior tienen del 25 al 27 de mayo para la impresión del formato de la asignación del EXANI-II-EPIU.

Para dar paso el 6 de junio, la aplicación de la evaluación práctica y del 20 al 27 de junio desde casa la evaluación real y el 18 de julio se publicarán los resultados a partir de las 10:00 horas en la página http://autoservicios.buap.mx

En tanto, los aspirantes a nivel medio superior tienen hasta el 6 de mayo para pagar su póliza EXANI-I-BUAP y la descarga de comprobante de la validación de documentos, el 11 de mayo.

La impresión del formato del EXANI-I-BUAP será del 25 al 27 de mayo y aplicarán la evaluación de prueba igual el 6 de junio, la real desde casa del 20 al 27 de junio.