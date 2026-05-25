Roban equipo de cómputo y material escolar en preparatoria de Ixtlahuaca

EL VALLE

Ixtlahuaca, Méx.- La delincuencia volvió a afectar al sector educativo luego de que sujetos desconocidos ingresaran a robar a la Escuela Preparatoria Oficial N.° 352 “Doctor Juan Manuel Celis Ponce”, ubicada en la comunidad de San Juan de las Manzanas, en el municipio de Ixtlahuaca.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el director del plantel, Osvaldo Nolasco Velázquez, descubrió los hechos al arribar a las instalaciones y encontrar abierta la puerta de acceso a la oficina de dirección.

Tras revisar el inmueble, el docente confirmó el robo de diversos objetos indispensables para las actividades escolares, entre ellos una bocina marca Steren, una cafetera Hamilton, una computadora HP y dos micrófonos de las marcas Rodox y Steren.

Asimismo, informó que el interior de la oficina se encontraba completamente en desorden. Durante la inspección también detectó que la malla ciclónica ubicada en la parte sur del plantel estaba cortada, por lo que se presume que los responsables utilizaron ese punto para ingresar al inmueble.

El director señaló que la institución es de reciente creación y aún carece de infraestructura básica, como una barda perimetral que garantice mayor seguridad para estudiantes y personal docente.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades educativas y de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona e investigar el robo hasta dar con los responsables, ya que el plantel no cuenta con recursos suficientes para reponer el equipo sustraído.