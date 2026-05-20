Regular anexos, pero sin criminalizar el alcoholismo ni las adicciones: Pável Gaspar Ramírez

DEBATE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, lo tiene claro: Sí se deben regular los anexos, como Alcohólicos Anónimos (AA) y clínicas contra las adicciones, para evitar delitos y que se conviertan en refugios de delincuentes, como lo ha pedido el secretario de Seguridad Pública en el estado, Francisco Sánchez González: Llama Seguridad Pública estatal a aprobar iniciativa para la revisión de anexos

Pero la 62 Legislatura NO criminalizará a las personas con problemas de adicciones por alcohol o drogas, tampoco violará la autonomía de las instalaciones AA y muchos menos los derechos humanos de quienes recurren a este tipo de herramientas o de los que aportan su tiempo y dinero, para ayudar a otros a superar adicciones.

En entrevista con el podcast “Punto de Quiebre” y Desde Puebla, Gaspar Ramírez apuntó que ya hay propuestas legislativas concretas de regular los anexos, pero se hará después de una amplia consulta con personas e instituciones de salud, seguridad, alcohólicos y drogadictos recuperados, encargados de estos sitios de recuperación, académicos, etc.

Es cierta, admitió, la existencia de problemas en anexos y también se ha registrado que, en ocasiones, grupos delincuenciales los usan, para esconderse. Además, se tiene conocimiento de malos tratos y/o que se cometen delitos en algunos de estos lugares: Identifican a victimas de la balacera en un anexo de Puebla capital

CONSULTA CIUDADANA A FONDO ANTES DE LEGISLAR

Pero no solamente se regularán los centros AA, sino también las clínicas privadas, que presuntamente tratan las adicciones, pero que, a veces, solamente hacen negocio con este problema de salud y que, tal vez, ni siquiera cuentan con el personal médico e instalaciones, para que los enfermos se recuperen, aseveró el presidente del poder legislativo de Puebla.

Incluso, Pável Gaspar se identificó como un convencido de los anexos cumplen una función social y médica de gran importancia desde hace años, no solamente en México, sino en todo el mundo, ya que han servido para que mucha gente se recupere de lo que él llamó “enfermedades del corazón”.

No se criminalizarán los anexos ni a los alcohólicos, insistió, sino que se hará una consulta amplia, con foros, debates, mesas de discusiones, para escuchar a todos y ordenar este tipo de centros sanitarios, crearles una legislación acorde con los tiempos actuales no solamente en materia de seguridad y combate a la delincuencia, sino que también tome en cuenta los aspectos educativos, familiares, sociales, salud, etc: Muere un interno en anexo de Huauchinango

En Puebla funcionan alrededor de 240 anexos, donde los enfermos, sus familiares y amigos encuentran una herramienta, para superar sus adicciones y recuperar la calidad de vida de ellos y quienes les rodean, aseveró el titular de la Jucopa: Vinculado a delito sujeto que acuchilló a su madre por tratar de meterlo a un anexo

Esta legislación se hará mediante una consulta amplia, incluyente, que tomará en cuenta a todos los que quieran sumarse y aportar sus conocimientos, inquietudes y propuestas. También se analizarán las leyes nacionales y lo que se ha hecho en otras partes del mundo en este sentido, reiteró Gaspar Ramírez.

HOMENAJE AL DIABLO MAYOR

Este viernes, en la UAEM, don Vicente Pereda, el “diablo mayor” recibirá un justo homenaje como debe ser; es decir, en vida por su exitosa carrera futbolística en el Toluca FC.

Don Vicente Pereda fue campeón de liga en tres ocasiones, de goleo y seleccionado olímpico nacional en 1968.

Un grande del Toluca y el fútbol mexicano.