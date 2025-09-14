Muere un interno en anexo de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Un hombre identificado como Florentino Santiago Simón perdió la vida esta tarde al interior del anexo “The lion of the tribe of Judah”, en la localidad de Michuca, en este municipio.

Según los reportes, el deceso se habría dado por “ahogamiento”, informaciób proporcionada a los familiares por los encargados del lugar.

Sin embargo, se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y deslindar responsabilidades.

Cabe hacer mención que desde la detención de los ministeriales del Área de Homicidios hasta la fecha no hay elementos en Huauchinango que investiguen ese tipos de delitos, que van en aumento en esta zona serrana.