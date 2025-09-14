Sí habrá recolección de basura en Puebla capital durante celebraciones patrias

– _Las cuadrillas del Organismo Operador del Servicio de Limpia trabajarán en horarios habituales para mantener en óptimas condiciones la capital poblana_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 14 de septiembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), informa que los días 15 y 16 de septiembre los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos no se suspenderán, garantizando la limpieza y el orden en la capital poblana durante las celebraciones patrias.

Con esta medida, se asegura que tanto colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares cuenten con el servicio de manera habitual, evitando la acumulación de desechos y contribuyendo a que las familias disfruten de espacios limpios y seguros.

Se hace un llamado a las y los poblanos de respetar los horarios de recolección establecidos en cada zona y colocar sus residuos debidamente embolsados, a fin de facilitar el trabajo de las cuadrillas y mantener en óptimas condiciones la imagen urbana de la ciudad.