Informa gobierno de la ciudad cierres viales por celebraciones patrias

– _La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa sobre los cierres y dispositivos viales que se implementarán como parte del operativo “Fiestas Patrias 2025”_
Desde Puebla
Puebla, Pue., 14 de septiembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad realizará acciones de movilidad y prevención a través de la Dirección General de Control de Tránsito. Para ello se desplegarán 90 agentes viales, con el fin de agilizar la circulación y garantizar un entorno seguro a peatones y automovilistas.
Los dispositivos viales se aplicarán antes y durante los eventos en el Zócalo de la Ciudad y la zona del Paseo Bravo.
Ante ello, la SSC informa que se realizarán los siguientes cierres viales sobre:
• Avenida Reforma y 5 Norte
• 2 Norte y 2 Oriente
Cuyas vías alternas serán:
• 18 Oriente – Poniente
• 12 Oriente – Poniente
• 10 Oriente – Poniente
• 23 Oriente – Poniente
Derivado del concierto en la zona del Paseo Bravo, se harán los siguientes cierres viales en:
• Avenida Juárez, de la calle 13 Sur hasta la calle 19 Sur
Por lo que las vías alternas serán:
• 18 Poniente
• 4 Poniente
• Bulevar Atlixco
• Diagonal Defensores de la República
• 25 Sur
• Bulevar Héroes del 5 de Mayo, tanto en el norte, como en el sur
• 25 Poniente
• 31 Poniente
• 11 Norte – Sur
En el marco del Desfile Cívico Militar, se efectuarán los siguientes cierres viales en:
• Avenidas Reforma y Juan de Palafox y Mendoza
• Bulevar Héroes del 5 de Mayo, a la altura de la Avenida 31 Oriente
Habilitando las siguientes vías alternas:
• 4 Poniente
• 18 Poniente
• 10 Poniente
• 14 Sur
• 24 Sur
• Bulevar Atlixco
• 31 Poniente
• Circuito Juan Pablo II
• Diagonal Defensores de la República
