Informa gobierno de la ciudad cierres viales por celebraciones patrias

– _La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa sobre los cierres y dispositivos viales que se implementarán como parte del operativo “Fiestas Patrias 2025”_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 14 de septiembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad realizará acciones de movilidad y prevención a través de la Dirección General de Control de Tránsito. Para ello se desplegarán 90 agentes viales, con el fin de agilizar la circulación y garantizar un entorno seguro a peatones y automovilistas.

Los dispositivos viales se aplicarán antes y durante los eventos en el Zócalo de la Ciudad y la zona del Paseo Bravo.

Ante ello, la SSC informa que se realizarán los siguientes cierres viales sobre:

• Avenida Reforma y 5 Norte

• 2 Norte y 2 Oriente

Cuyas vías alternas serán:

• 18 Oriente – Poniente

• 12 Oriente – Poniente

• 10 Oriente – Poniente

• 23 Oriente – Poniente

Derivado del concierto en la zona del Paseo Bravo, se harán los siguientes cierres viales en:

• Avenida Juárez, de la calle 13 Sur hasta la calle 19 Sur

Por lo que las vías alternas serán:

• 18 Poniente

• 4 Poniente

• Bulevar Atlixco

• Diagonal Defensores de la República

• 25 Sur

• Bulevar Héroes del 5 de Mayo, tanto en el norte, como en el sur

• 25 Poniente

• 31 Poniente

• 11 Norte – Sur

En el marco del Desfile Cívico Militar, se efectuarán los siguientes cierres viales en:

• Avenidas Reforma y Juan de Palafox y Mendoza

• Bulevar Héroes del 5 de Mayo, a la altura de la Avenida 31 Oriente

Habilitando las siguientes vías alternas:

• 4 Poniente

• 18 Poniente

• 10 Poniente

• 14 Sur

• 24 Sur

• Bulevar Atlixco

• 31 Poniente

• Circuito Juan Pablo II

• Diagonal Defensores de la República