Identifican a victimas de la balacera en un anexo de Puebla capital

Desde Puebla

Como Carlos Alberto, de aproximadamente 25 años, identificado el occiso.

Mientras Juan Carlos, de 20 años, resultó lesionado.

El asesinato sucedió afuera de un anexo de la colonia Santa María en la ciudad de Puebla.

En el lugar se encontró una cartulina con mensaje amenazante por disputa entre grupos de droga.

Ataque a un anexo dejó muerto y un lesionado en Puebla.

Muerto y un lesionado dejó ataque afuera de un anexo en la ciudad de Puebla, durante la mañana de este lunes sobre la calle 40 Poniente 716 en la colonia Santa Maria.

De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que los responsables iban en motocicleta y vehículo negro.

En el lugar se encontraron cartulinas con mensajes amenazantes.