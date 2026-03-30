El gobierno de Puebla pavimenta las calles de la capital solo, con recursos estatales: Armenta

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, indicó que su administración está pavimentando las calles de la capital poblana.
En conferencia de prensa, detalló que las obras se llevan a cabo solo con recursos estatales, con ocho trenes de pavimentación que tiene el estado.
En noviembre llegarán cinco trenes más, y se seguirán adquiriendo hasta llegar a 15 unidades.
Explicó que la intervención se lleva la cabo, porque la ciudad se encontraba destruida por los gobiernos que no atienden el mantenimiento, ya que no se quedarían con los “brazos cruzados” frente a una tarea que le corresponde al ayuntamiento.
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