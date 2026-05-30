Presentan libro de José Ramón Fernández sobre los mundiales realizados en México

• La obra reúne testimonios, historias y análisis sobre los Mundiales de 1970, 1986 y 2026.

• Estudiantes, académicos y exseleccionados nacionales participaron en la construcción de un documento histórico para futuras generaciones.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el respaldo del Gobierno del Estado, fue editado el libro “El balón rueda tres veces en México”, una obra encabezada por el periodista deportivo poblano José Ramón Fernández que documenta la historia de las Copas del Mundo de 1970, 1986 y 2026 en territorio nacional. Durante el evento, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que el impulso al deporte, la educación y la cultura contribuyen al desarrollo integral de las juventudes y fortalece la identidad de Puebla y de México.

Durante el evento, el mandatario estatal consideró la trayectoria de José Ramón Fernández como uno de los comunicadores deportivos más influyentes de México y reconoció su contribución al periodismo nacional mediante una labor crítica, profesional y comprometida con el deporte. Asimismo, expresó que para el Gobierno del Estado representa un honor acompañar un proyecto que permite comprender la relevancia histórica de México en el ámbito deportivo. Además anunció que el periodista poblano contará con un busto en el Paseo de las Campeonas y los Campeones, espacio que se construye en la Calzada Zaragoza para rendir homenaje en vida a mujeres y hombres que han dado prestigio al país.

Alejandro Armenta Mier apuntó que la administración estatal impulsa el deporte de manera integral mediante infraestructura, formación y reconocimiento al talento. En ese sentido, recordó la transformación del entorno deportivo de la zona de los estadios y la consolidación de espacios destinados al desarrollo de nuevas generaciones.

También reiteró que Puebla continúa posicionándose como sede de eventos deportivos de relevancia nacional e internacional, entre ellos el partido de preparación entre las selecciones de España y Perú que se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por su parte, José Ramón Fernández agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier para la realización del libro y valoró el impulso que la actual administración brinda al deporte poblano. Mencionó la modernización de instalaciones deportivas y recordó con orgullo sus raíces poblanas, su formación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su vínculo permanente con la entidad. Asimismo, compartió reflexiones sobre los Mundiales de 1970, 1986 y 2026, acontecimientos que integran la obra editorial y que muestran la capacidad de México para organizar el máximo evento futbolístico internacional, convirtiéndose en el primer país sede de tres Copas del Mundo.

La directora del Instituto de Estudios Superiores en Periodismo José Ramón Fernández, Teresa Anaya Martín, explicó que la publicación recopila historias, contextos y testimonios relacionados con las Copas Mundiales de 1970, 1986 y 2026, y recordó el papel de México como protagonista del fútbol internacional. Señaló que el proyecto también constituye un reconocimiento a la trayectoria de José Ramón Fernández y a su aportación para transformar el análisis deportivo en la televisión mexicana.

En tanto, el coordinador académico Marco Antonio Solís informó que en la elaboración participaron 18 estudiantes, docentes y exalumnos, además de exseleccionados nacionales como Manolo Negrete, Carlos de los Cobos y Luis Flores, quienes aportaron experiencias y testimonios para enriquecer el contenido de la obra. Solís agradeció de manera especial el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, al señalar que el proyecto editorial no habría sido posible sin el apoyo otorgado por el Gobierno del Estado.

Durante la presentación, las y los estudiantes participantes comentaron que la elaboración del libro les permitió profundizar en la historia de los Mundiales celebrados en México y comprender el impacto social del deporte como factor de identidad y cohesión.

Lea Quintana señaló que la obra refleja la pasión que el fútbol despierta en millones de personas y el orgullo de que México sea el único país que ha albergado tres Copas del Mundo, mientras que Diego Cabañas reconoció el respaldo de docentes, entrevistados y del gobernador Alejandro Armenta Mier para hacer realidad un proyecto académico que contribuirá a la formación de futuras generaciones.