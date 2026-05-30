Por enésima vez, denuncian maltrato a pacientes en el IMSS

- Esta vez ocurrió en la clínica 55 de Puebla
Desde Puebla
Ciudadano acusó la forma en que personal del IMSS 55 se burlan de los pacientes.
“Hasta dice ya les dije que quiero un taser”. (parte de Urgencias)
Piden la intervención de las autoridades, no lucrar con la salud de los enfermos.
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