Sanciones a medios serían por no nombrar un defensor de audiencias, no por su contenido: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que las eventuales sanciones por incumplimiento a los lineamientos relacionados con la defensa de las audiencias tendrían que ver con la negativa de las empresas a nombrar a un defensor, pero no por el contenido divulgado por determinado medio de comunicación, y menos como una forma de censura o señalamiento al trabajo de un reportero.

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que las eventuales sanciones por incumplimiento a los lineamientos relacionados con la defensa de las audiencias tendrían que ver con la negativa de las empresas a nombrar a un defensor, pero no por el contenido divulgado por determinado medio de comunicación, y menos como una forma de censura o señalamiento al trabajo de un reportero.

“Esto tiene que quedar claro. Por fortuna (el tema) está abierto a consulta pública, que es la manera que opera la comisión para que puedan hacerse estas especificaciones, pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum subrayó que el plan “no tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información”.

Comentó que todos los puntos serán aclarados, a fin de evitar alguna referencia al tema de la censura, “ni con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo”.

Hace unos días, la presidencia de la República presentó una propuesta de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, puesta a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Según este plan, cada concesionario deberá contar con un defensor de las audiencias, como punto obligado para los concesionarios de radio y televisión, tanto públicos como privados.

El nombramiento lo hace el propio medio de comunicación, no el gobierno. Asimismo, el concesionario deberá elaborar un código de ética.