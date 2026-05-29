Alerta por ébola: México restringe ingreso a viajeros procedentes de estos países africanos

DEBATE

El Gobierno de México implementó nuevas restricciones de viaje y reforzó los controles sanitarios para personas que hayan estado recientemente en países afectados por el brote de ébola de la variante Bundibugyo, una cepa que actualmente no cuenta con vacuna aprobada ni tratamiento específico.

Las medidas fueron anunciadas en medio del incremento de contagios y muertes registradas en regiones de África central, principalmente en Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, países donde las autoridades sanitarias internacionales intentan contener la propagación del virus.

La Secretaría de Salud confirmó que México mantiene una alerta epidemiológica en nivel “Alta”, aunque hasta ahora no existen casos confirmados de ébola dentro del territorio nacional.

La decisión coloca a México entre las naciones que han fortalecido protocolos migratorios y sanitarios ante la emergencia internacional, junto con Estados Unidos y Canadá, especialmente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que reunirá a millones de visitantes entre junio y julio del próximo año.

¿Qué restricciones impuso México por el brote de ébola?

Las nuevas disposiciones sanitarias mexicanas comenzaron a aplicarse oficialmente desde las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 y tendrán una vigencia inicial de 60 días naturales.

Las restricciones afectan específicamente a personas extranjeras que hayan permanecido o transitado durante los últimos 21 días por Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur, considerados actualmente países de riesgo epidemiológico debido al brote de ébola Bundibugyo.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, únicamente ciudadanos mexicanos y residentes legales con documentación vigente podrán ingresar al país si provienen de dichas zonas.

Sin embargo, quienes estén exentos deberán cumplir estrictos protocolos de revisión sanitaria al llegar a territorio nacional.

Entre las medidas implementadas destacan:

Evaluaciones médicas y filtros sanitarios en aeropuertos.

Revisión detallada de itinerarios de viaje.

Análisis de posibles antecedentes de exposición al virus.

Vigilancia epidemiológica durante el periodo de riesgo.

La Secretaría de Salud también exhortó a la población mexicana a evitar o posponer cualquier viaje no esencial a las regiones afectadas por el brote de ébola.

Aerolíneas comienzan a aplicar restricciones

Además de las disposiciones gubernamentales, algunas aerolíneas que operan en México comenzaron a adoptar medidas preventivas relacionadas con pasajeros provenientes de zonas de riesgo.

La empresa Viva Aerobús confirmó que ya aplica restricciones de ingreso conforme a las indicaciones sanitarias emitidas por las autoridades mexicanas.

Especialistas consideran que las medidas podrían endurecerse en las próximas semanas si el número de contagios continúa aumentando en África.

Estados Unidos también refuerza controles fronterizos

Estados Unidos fue uno de los primeros países de Norteamérica en endurecer medidas de vigilancia sanitaria por el brote de ébola.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) activaron protocolos especiales para viajeros procedentes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Las restricciones estadounidenses comenzaron el 18 de mayo de 2026 para ciudadanos extranjeros y posteriormente fueron ampliadas el 22 de mayo para incluir a residentes permanentes legales, conocidos como portadores de “green card”.

Actualmente, solo ciudadanos y nacionales estadounidenses tienen permitido el ingreso desde las zonas de riesgo.

Además, cualquier persona exenta debe cumplir un procedimiento obligatorio que incluye:

Redirección de vuelos hacia aeropuertos específicos.

Evaluaciones médicas obligatorias.

Seguimiento epidemiológico durante 21 días.

Los viajeros son enviados exclusivamente a los aeropuertos de Washington-Dulles, Atlanta, Houston y John F. Kennedy (JFK), donde personal médico especializado realiza revisiones sanitarias.

Los CDC también implementaron un sistema automatizado de monitoreo mediante mensajes de texto para que los viajeros reporten diariamente su estado de salud durante el periodo de incubación del virus.

Canadá suspende visas y ordena cuarentenas

Canadá también endureció sus medidas de control sanitario ante la expansión del brote de ébola en África.

El gobierno canadiense anunció la suspensión temporal de visas y autorizaciones electrónicas para extranjeros provenientes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Las restricciones entraron en vigor el 27 de mayo de 2026 y tendrán una duración inicial de 90 días.

Solo ciudadanos canadienses y residentes permanentes pueden ingresar al país si estuvieron recientemente en zonas afectadas por el virus.

Además, Canadá estableció cuarentena obligatoria de 21 días para viajeros asintomáticos autorizados a ingresar.

Las personas que no cuenten con un lugar adecuado para permanecer aisladas recibirán alojamiento proporcionado por el gobierno.

En caso de presentar síntomas relacionados con ébola, los viajeros serán trasladados inmediatamente a instalaciones médicas especializadas.

¿Qué es el ébola Bundibugyo?

La variante Bundibugyo del virus del ébola es una cepa altamente infecciosa perteneciente a la familia de enfermedades hemorrágicas virales.

Aunque no se transmite por el aire, el virus puede propagarse rápidamente mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, incluidos sangre, saliva, sudor, vómito y otros líquidos biológicos.

Autoridades sanitarias internacionales han advertido que esta variante actualmente no cuenta con una vacuna aprobada ni tratamiento específico, por lo que la prevención sigue siendo la herramienta principal para contener los contagios.

Los brotes de ébola suelen presentar altas tasas de mortalidad si no se detectan y aíslan rápidamente los casos.

Principales síntomas del ébola

El periodo de incubación del virus puede variar entre dos y 21 días después de la exposición.

Las autoridades sanitarias recomiendan prestar atención a síntomas como:

Fase inicial

Fiebre alta repentina.

Fatiga extrema.

Dolor muscular intenso.

Dolor de cabeza.

Molestias en la garganta.

Fase avanzada

Náuseas y vómitos.

Diarrea persistente.

Erupciones cutáneas.

Fallas renales o hepáticas.

Casos graves

Hemorragias internas o externas.

Sangrado en encías y ojos.

Presencia de sangre en heces o vómito.

Especialistas recuerdan que los síntomas pueden confundirse inicialmente con otras enfermedades infecciosas, por lo que el historial de viaje es clave para detectar posibles casos.

Medidas preventivas recomendadas por autoridades sanitarias

La Secretaría de Salud y organismos internacionales emitieron una serie de recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio durante el brote de ébola.

Entre las principales medidas preventivas destacan:

Evitar viajes no esenciales

Las autoridades aconsejan cancelar o posponer viajes a Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur mientras continúe la emergencia sanitaria.

Mantener higiene constante

Se recomienda lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de gel antibacterial con alcohol.

Evitar contacto con fluidos

Las personas deben evitar cualquier contacto con sangre o fluidos corporales de individuos enfermos o fallecidos por ébola.

Precaución con animales salvajes

En regiones endémicas, especialistas piden no tocar murciélagos, monos ni consumir carne de animales silvestres cruda.

Vigilancia tras regresar de zonas de riesgo

Quienes hayan viajado recientemente a áreas afectadas deben monitorear su temperatura durante 21 días y contactar primero a autoridades sanitarias antes de acudir a hospitales.

Mundial 2026 impulsa medidas sanitarias en Norteamérica

El endurecimiento de restricciones ocurre mientras México, Estados Unidos y Canadá avanzan en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Debido al elevado flujo internacional de visitantes previsto durante el torneo, los tres países han comenzado a fortalecer sus sistemas de vigilancia epidemiológica para evitar riesgos sanitarios durante el evento deportivo.

Especialistas consideran que las medidas actuales buscan prevenir escenarios similares a otras crisis internacionales de salud pública registradas en décadas recientes.

Mientras tanto, organismos sanitarios internacionales continúan monitoreando el brote de ébola Bundibugyo en África y evaluando posibles ajustes en protocolos globales de prevención y movilidad internacional.