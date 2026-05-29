Viva Aerobus anuncia restricciones por ébola; estos pasajeros no podrán entrar a México

RÉCORD

Ante la emergencia sanitaria generada por el brote de ébola en África central, Viva Aerobus informó que comenzó a aplicar restricciones temporales de ingreso a México para determinados viajeros internacionales, siguiendo una disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno federal.

La medida entró en vigor a partir de las 00:00 horas del pasado 28 de mayo de 2026 y tendrá una duración inicial de 60 días naturales. La decisión forma parte de las acciones preventivas adoptadas por las autoridades mexicanas para evitar la propagación de la enfermedad y reforzar los controles sanitarios en aeropuertos internacionales.

De acuerdo con la aerolínea, la restricción está dirigida a pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur, y que además no cuenten con pasaporte mexicano ni residencia vigente en México.

En el comunicado difundido por la empresa se señala que: “se implementa una restricción temporal al país para pasajeros internacionales”, por lo que recomendó a todos los usuarios revisar cuidadosamente la documentación y requisitos antes de presentarse en el aeropuerto.

¿Quiénes estarán sujetos a la restricción?

La disposición contempla específicamente a las personas que hayan permanecido o transitado recientemente por los países africanos considerados dentro del área de riesgo sanitario.

“Derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México, informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, expuso la aerolínea.

Asimismo, detalló que la medida aplicará a:

• Pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

Las autoridades no han descartado ampliar o modificar estas restricciones dependiendo de la evolución del brote y de las recomendaciones internacionales en materia de salud pública.

La OMS elevó la alerta por el brote de ébola

La decisión de endurecer los controles migratorios ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene vigilancia especial sobre el incremento de casos reportados en África central, particularmente en la República Democrática del Congo.

La enfermedad ha generado preocupación internacional debido a su alta tasa de mortalidad y a la facilidad con la que puede propagarse mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

Por esta razón, diversos países han reforzado protocolos sanitarios en aeropuertos y puntos fronterizos para detectar posibles casos sospechosos y evitar nuevos contagios.

Mundial 2026 también obliga a reforzar vigilancia

Además de la emergencia sanitaria, México enfrenta un reto adicional debido al incremento en la movilidad internacional que generará la Copa Mundial de Futbol 2026.

Como uno de los tres países anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas han fortalecido los filtros migratorios y sanitarios en aeropuertos estratégicos para garantizar la seguridad de millones de visitantes que arribarán al país durante las próximas semanas.

La situación cobra especial relevancia debido a que la República Democrática del Congo logró clasificarse a la Copa del Mundo, lo que incrementa el flujo potencial de viajeros procedentes de una de las regiones afectadas por el brote.

Viva Aerobus indicó que cualquier actualización sobre las medidas será informada oportunamente a través de sus canales oficiales y redes sociales.