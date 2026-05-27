5 innovaciones ortopédicas que están redefiniendo la calidad de vida de personas amputadas

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Para muchos pacientes uno de los principales problemas que tienen es la alta frecuencia de caídas y el miedo asociado a caer: Thomas Pfleghar, director regional de educación y atención médica en Ottobock.

La ciudad de Leipzig reunió a cerca de 20 mil personas de más de 80 países para conocer lo último en tecnología y avances en órtesis, prótesis, sillas de ruedas y maquinaria para el tratamiento de pacientes y rehabilitación.

Ciudad de México — La ciudad alemana de Leipzig reunió a expertos ortoprotésicos de todo el mundo para presentar las novedades y lo último en avances tecnológicos para dispositivos como son órtesis, prótesis, sillas de ruedas y maquinaria para el tratamiento de pacientes durante la feria internacional OTWorld.

En el cincuenta aniversario de la feria, cerca de 20 mil visitantes de más de 80 países asistieron al encuentro tanto para ver las demostraciones en vivo, los talleres interactivos y escuchar las conferencias con expertos de la industria. En ella se abarcan varios temas como la tecnología ortopédica, rehabilitación, así como productos y servicios para tiendas de suministros médicos y establecimientos médicos.

“Los principales avances y novedades las vemos en los dispositivos electrónicos, ya sean prótesis u órtesis”, explica Thomas Pfleghar, Director Regional de Educación y Atención Médica en Ottobock quien cuenta con más de 30 años de experiencia como ortoprotesista, principalmente especializado en prótesis de miembros inferiores y superiores y que ha formado parte del equipo de asistencia técnica de Ottobock en todos los juegos paralímpicos desde 2012.

Nuevas funciones en órtesis controladas con microprocesador. “Una órtesis permite a una persona con parálisis en las piernas volver a caminar, volver a mantenerse erguidos, encontrarse con otras personas a la misma altura visual y hacerlo sobre distintos tipos de terreno, pendientes, escaleras y descensos”, explica Thomas Pfleghar. Este es el caso del dispositivo C-Brace, el cual fue creado hace ya 18 años cuando se realizaron los primeros ensayos clínicos.

“Para muchos pacientes uno de los principales problemas que tienen es la alta frecuencia de caídas y el miedo asociado a caer”, explica Thomas quien confirma en base a un estudio clínico que realizaron expertos de Ottobock, que el C-Brace demostró una reducción de casi un 80% en caídas con respecto a otras órtesis convencionales, lo que incrementó notablemente la calidad de vida de los usuarios.

El experto explica que el dispositivo permite el control tanto en la fase de apoyo como en la de balanceo y ahora cuenta con una configuración unilateral que permite a los usuarios un patrón de marcha más natural y con las piernas más juntas. “Estos dispositivos nunca bloquean y tienen un sistema hidráulico y control electrónico con sistema unilateral o bilateral, este último permite hasta 125 kilogramos de peso corporal”, agrega el experto.

Resortes adaptados para todos los tamaños y edades con materiales de gran resistencia. Un aspecto clave de las novedades es la fabricación de resortes ortopédicos con distintos materiales según el tipo de órtesis, la carga mecánica, la flexibilidad requerida y el entorno de uso como fibra de carbono, aluminio o titanio.

La digitalización e impresión 3D. “La parte digital es el futuro para la ortopedia técnica. Se pueden hacer las transferencias del alineamiento de los dispositivos en los pacientes de forma electrónica por ejemplo”, detalla Thomas quien considera que la impresión 3D lleva un ritmo más lento y llegará con más fuerza en unos cuatro o cinco años. Ya hay impresión 3D en silicona para elementos como los liners – fundas o recubrimientos blandos que se colocan entre la piel del paciente y la prótesis u órtesis-. “Primero se escanea el muñón del paciente y se trabaja la imagen en la computadora para luego realizar una impresión del liner que es completamente personalizado y puede tener diferentes densidades y espesores, con una gran elasticidad comparado con otros convencionales”, explica el especialista.

Prótesis de miembro superior con movimiento natural. Dispositivos avanzados de miembro superior como la Mano Michelangelo, permiten realizar movimientos naturales de la mano y confieren gran funcionalidad a sus portadores, mediante sistemas como el conocido Axon-Bus, inspirado en los sistemas de seguridad de la aviación y la automoción, para proporcionar un control fiable y preciso. “Esta prótesis está diseñada para personas con amputaciones unilaterales o bilaterales; transradiales o dismelia en el antebrazo y permite realizar actividades diarias gracias a sus patrones de agarre avanzados y su sistema de control intuitivo”, cuenta Thomas.

Nuevas funciones en articulaciones de rodilla controladas por microprocesador. “Dentro de las novedades en articulaciones de rodilla controladas por microprocesadores está la familia Genium, un dispositivo que permite a los usuarios realizar marcha dinámica hacia atrás”, explica Thomas Pfleghar, quien agrega que estos dispositivos son resistentes en el agua y a la corrosión y permiten realizar actividades como montar en bicicleta. “Normalmente, al caminar hacia atrás la rodilla se flexiona cada vez más. Ahora el sistema detecta automáticamente que debe bloquearse para permitir impulsarse hacia atrás”, agrega el experto.

El objetivo de las mejoras en los dispositivos es lograr un comportamiento intuitivo del microprocesador, es decir, que la persona amputada no tenga que adaptarse a la articulación, sino que sea ésta quien pueda adaptarse a los movimientos del usuario. “Estas articulaciones permiten también iniciar el paso desde una posición estática usando directamente el lado protésico, cuenta con una subida optimizada en pendientes, donde el dispositivo detecta la inclinación del terreno y ajusta automáticamente el ángulo de la pierna”, concluye Thomas.

ACERCA DE OTTOBOCK

Ottobock es una empresa de origen alemán fundada en 1919 en Berlín, con el objetivo de atender la enorme demanda de personas amputadas que dejó la Primera Guerra Mundial. Actualmente, está distribuida en 49 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Se dedica a fabricar prótesis, órtesis y sillas de ruedas de alta tecnología, así como a promover programas que fomentan el deporte incluyente. Su misión es ayudar a las personas a mantener o recuperar su libertad de movimiento. Ha sido patrocinadora de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y lo serán también en Tokio 2020.