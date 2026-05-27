Pável Gaspar confirma comparecencia de José Luis García Parra ante el Congreso de Puebla

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la junta de gobernación y coordinación política en el Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que durante el actual periodo ordinario de sesiones se prevé la comparecencia de José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal.

El legislador señaló que uno de los temas centrales será el proyecto del Cablebús; sin embargo, aclaró que las y los diputados también plantearán cuestionamientos relacionados con las necesidades de infraestructura en distintas regiones de la entidad.

En entrevista, el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) destacó la apertura y comunicación que mantiene con el funcionario estatal, por lo que actualmente se trabaja en definir la fecha formal de su presentación ante el pleno.

Explicó que existe interés de diputadas y diputados por conocer los detalles técnicos del sistema de transporte por cable, luego de la solicitud presentada por la bancada del PAN.

No obstante, puntualizó que la comparecencia no estará enfocada únicamente en la zona metropolitana, ya que legisladores de diversos distritos buscarán incluir temas relacionados con infraestructura y desarrollo regional.

“Los diputados del interior del estado traemos algunos temas que nos interesa plantear, principalmente relacionados con infraestructura en diferentes regiones y municipios”, expresó.

El coordinador del grupo legislativo de Morena subrayó que una de las principales demandas será impulsar obra pública y mejorar la conectividad en regiones que históricamente han enfrentado rezagos.

Finalmente, indicó que en los próximos días la Jugocopo definirá el formato y la fecha exacta en que García Parra acudirá al Congreso local.