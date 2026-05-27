PAN acusa crisis de inseguridad en Puebla capital

Jorge Barrientos

La presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriela Ruiz Benítez, aseguró que en Puebla capital la ciudadanía vive con miedo ante el incremento de la inseguridad y criticó la estrategia del gobierno municipal, al considerar que no ha dado resultados efectivos para proteger a la población.

Durante su posicionamiento, la dirigente panista relató un hecho ocurrido el fin de semana pasado en la unidad habitacional San Pedro, cerca de Villafrontera, donde un joven perdió la vida tras quedar en medio de una balacera cuando regresaba a su casa después de salir a comprar tacos.

Ruiz Benítez señaló que los vecinos se encuentran frustrados y preocupados por la falta de garantías de seguridad, además de que, dijo, este tipo de hechos violentos ocurren de manera constante sin que exista una respuesta contundente de las autoridades.

“La gente ya no sale tranquila a la calle. Los padres de familia esperan que sus hijos regresen con bien, los trabajadores salen de madrugada cuidándose en el transporte público y quienes acuden a un cajero automático van mirando sobre el hombro por temor a ser víctimas de un delito”, expresó.

La dirigente panista afirmó que actualmente los ciudadanos no sienten confianza en las corporaciones policiacas y sostuvo que la única certeza con la que muchas personas salen de casa “es con la bendición de Dios”.

Asimismo, indicó que las encuestas y mediciones de percepción ciudadana reflejan el descontento de la población en materia de seguridad, al asegurar que Puebla capital se encuentra entre las ciudades con peor percepción de inseguridad en el país.

Ruiz Benítez también criticó el programa “Seguridad Inteligente” presentado recientemente por el Ayuntamiento de Puebla ante empresarios, universidades y autoridades estatales, el cual contempla el uso de inteligencia artificial aplicada a cámaras de videovigilancia.

Aunque reconoció que la propuesta “suena innovadora”, advirtió que la tecnología por sí sola no resolverá la crisis de inseguridad que enfrenta la capital poblana.

“En el papel suena muy bien, pero la tecnología no hace milagros”, concluyó.