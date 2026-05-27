Salud Slider Principal

Hallaron muerto al “conejo” en Acajete

By Roberto Desachy / 27 mayo, 2026

Sadit González

Hallan sin vida a un hombre en inmediaciones del campo deportivo de La Magdalena Tetela, en Acajete

De manera extraoficial, la persona identificada como Odilón Ortiz Gasca, conocido con el alias de “el conejo”.

Primeros reportes indican que habría perdido la vida de causas naturales.

You may also like

Categorías