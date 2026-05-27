Hallaron muerto al “conejo” en Acajete

Sadit González
Hallan sin vida a un hombre en inmediaciones del campo deportivo de La Magdalena Tetela, en Acajete
De manera extraoficial, la persona identificada como Odilón Ortiz Gasca, conocido con el alias de “el conejo”.
Primeros reportes indican que habría perdido la vida de causas naturales.
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