Grave, hombre electrocutado en Miahuatlán

Desde Puebla

Hombre gravemente lesionado tras una descarga eléctrica cuando realizaba mantenimiento en un domicilio del barrio San Miguel en Santiago Miahuatlán.

​De acuerdo con las primeras versiones recabadas con sus familiares, el afectado se encontraba en un inmueble en la calle 3 Oriente 1027, reparaba tuberías.

De manera accidental, su cabello hizo contacto directo con el cableado de alta tensión y la descarga lo dejó malherido.

​Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el sitio y, tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a la clínica 15 del IMSS.