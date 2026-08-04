Grave, hombre electrocutado en Miahuatlán

Desde Puebla
Hombre gravemente lesionado tras una descarga eléctrica cuando realizaba mantenimiento en un domicilio del barrio San Miguel en Santiago Miahuatlán.
De acuerdo con las primeras versiones recabadas con sus familiares, el afectado se encontraba en un inmueble en la calle 3 Oriente 1027, reparaba tuberías.
De manera accidental, su cabello hizo contacto directo con el cableado de alta tensión y la descarga lo dejó malherido.
Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el sitio y, tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a la clínica 15 del IMSS.
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