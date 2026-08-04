Sheinbaum presentará reforma para que límite de pensiones de ex servidores sea equivalente al salario del Ejecutivo

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para precisar que el límite de las pensiones de ex servidores públicos sea equivalente al salario del titular del Ejecutivo.

En su conferencia matutina de hoy señaló que, “en efecto, a la hora que se propuso la reforma” a ese artículo en marzo pasado para eliminar las pensiones doradas, “no quedó claro” el monto y dijo que “la orientación de la Consejería (Jurídica) es poner el límite al salario de la presidenta. Y ahora que haya sesión del Congreso, hacer el equivalente para que quede claro en términos de los que hoy reciben pensión”.