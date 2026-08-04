58 mil aspirantes repetirán el examen de la UNAM de forma presencial tras detectar anomalías

EL HERALDO DE MEXICO

De acuerdo con la Dra. Soledad Funes, la medida busca salvaguardar la equidad en el acceso a la educación superior y brindar certeza tanto a los aspirantes por concurso comoAnte el incremento atípico en los puntajes obtenidos por aspirantes en el reciente proceso de admisión, la Comisión Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió recomendaciones para garantizar la certidumbre y transparencia en el ingreso a nivel licenciatura a los de pase reglamentado

En entrevista exclusiva para el programa de “Noticias de la Mañana” con Mario Maldonado, de Heraldo Televisión, la Dra. Soledad Funes, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM, explicó los hallazgos tras el análisis estadístico detallado de los resultados de los exámenes presentados. Según la especialista, las métricas mostraron variaciones drásticas con respecto a periodos anteriores.

“Hasta 2025, más o menos el 3.5% de las personas aspirantes obtenía más de 100 puntos en un examen de 120, y este año fueron 16.5%”, dijo Soledad Funes.

Puntualizó que, si bien el análisis global sugiere la presencia de anomalías durante la prueba, las condiciones actuales dificultan precisar responsabilidades individuales.

“Con la información que tenemos hasta el momento… no es posible individualizar casos, pero sí el comportamiento de los datos muestra que pudo haber habido ayuda o una serie de irregularidades de diversa naturaleza durante la aplicación del examen”, dijo Soledad Funes.

58 mil aspirantes realizaran el examen de control de la UNAM

Explicó que para salvaguardar la equidad en el acceso a la educación superior y brindar certeza tanto a los aspirantes por concurso como a los de pase reglamentado, la comisión determinó implementar una nueva evaluación presencial conocida como examen de control.

“Para garantizar que todas estas personas puedan ingresar y comenzar sus estudios… y dar certidumbre a este proceso del concurso de selección, es que la comisión recomendó realizar un examen de control”, dijo Soledad Funes.

Respecto a las 58 mil personas convocadas a presentar esta nueva prueba, la integrante de la comisión aclaró la metodología empleada para definir al grupo de evaluación, el cual abarca más allá de quienes obtuvieron las calificaciones más elevadas.

“Los 58,000 surgen de calcular todas aquellas personas que ya recibieron una notificación de selección… pero considerando que muchas de estas personas pudieron haber incurrido en prácticas no correctas… se pensó que ampliáramos el grupo de personas que se invitara a realizar este examen de control”, dijo Soledad Funes.

De esta manera, los 58 mil aspirantes que repetirán la prueba presencial incluyen a cerca de 21 mil personas que ya contaban con una notificación previa de selección, además de un amplió número de candidatos. La comisión fijó el límite de este grupo tomando en cuenta el número mínimo de aciertos por carrera, modalidad y plantel que permitió el ingreso entre 2021 y 2026, con el fin de abarcar más allá de los puntajes máximos y dar certidumbre a todo el proceso.

Finalmente, la Dra. Funes enfatizó que las labores de la Comisión Técnica no han concluido y que continuarán indagando a fondo los hechos para establecer medidas preventivas a futuro.