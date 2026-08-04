Inicia BUAP proceso de inscripción del nivel medio superior

María Huerta

Este 3 de agosto comenzó el proceso de inscripción para cerca de 11 mil 500 alumnos de nuevo ingreso del nivel medio superior de la BUAP, correspondientes a los programas de Técnico en Música, preparatorias y bachilleratos.

En la Arena BUAP, ubicada dentro de Ciudad Universitaria, recibirá a los estudiantes que acuden a entregar la documentación requerida y donde son atendidos por 250 colaboradores.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez recorrió las instalaciones de la Arena BUAP y dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del nivel medio superior; a la par, saludó y agradeció el trabajo de los colaboradores que apoyan durante este proceso.

La inscripción del nivel medio superior se efectuará los días 3, 4 y 8 de agosto, conforme al calendario de atención establecido con la letra inicial del primer apellido, de 8:00 a 17:00 horas. Posteriormente, del 5 al 7 de agosto comenzará la inscripción de los estudiantes del nivel superior, quienes al igual que los primeros iniciarán clases el próximo 10 de agosto.

Por su parte, Juan Manuel Rosas Tapia, titular de la Dirección de Administración Escolar (DAE), informó que el proceso de inscripción se realiza de acuerdo con las fechas y horarios establecidos en la convocatoria de inscripción Admisión 2026 Nivel Medio Superior, publicada en la página https://admision.buap.mx/.

Al interior de la Arena BUAP se habilitó una ventanilla bancaria para aquellos jóvenes que no pudieron realizar el pago de su póliza de aportación 2026; esta ventanilla estará habilitada durante todo el proceso de inscripción en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Los documentos requeridos en original y copia son comprobante de resultados, identificación oficial vigente con fotografía, certificado de estudios (legalizado según sea el caso), acta de nacimiento, formato de consentimiento para uso de datos personales debidamente firmado -el cual se descarga en la cuenta de autoservicios- y constancia del IMSS o comprobante vigente de otro seguro médico.

Además, póliza y comprobante de pago por concepto de la aportación correspondiente a la inscripción. Esta documentación se deberá presentar en un sobre tamaño oficio color manila.

En tanto, el día 8 de agosto, se atenderán a los alumnos en la sedes regionales del Bachillerato Tecnológico Agropecuario Ixtepec, Bachillerato Tecnológico Agropecuario Zacapoaxtla y en la Prepas de Chiautla de Tapia, Coyomeapan, Cuetzalan, Regional Enrique Cabrera Barroso (Tecamachalco), Venustiano Carranza y Vicente Guerrero en un horario de 10:00 a 17:00.