Turismo federal hace un llamado a turistas a contratar a guías certificados

Erika Méndez

La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora hizo un llamado a los turistas a contratar a guías certificados, durante sus viajes, tras la tragedia ocurrida en la cascada de Chichicazapan ubicada en el municipio de Cuetzalan.

En conferencia de prensa desde Puebla, indicó que para ello llevan a cabo la promoción en las plataformas de la dependencia de un inventario de personas especializadas.

Destacó que los guías de turismo deben refrendar cada año con más de 200 horas de capacitación y en el caso de los nuevos más de 550 horas.