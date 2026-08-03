Los Latín Grammys 2027 podrían realizarse en Puebla: Armenta 

Erika Méndez
Se analiza que los Latín Grammys 2027 se realicen en Puebla, indicó el gobernador, Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa, indicó que, junto con la secretaría de Finanzas, hizo una valoración del evento en distintos rubros:
¿Cuánto generará de derrama económica para el estado?, ¿Cuál sería la inversión?, a fin de estimar la recuperación.
En este sentido, Armenta Mier pidió apoyo de los empresarios para el evento.
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