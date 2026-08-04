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Viven para contarla después de aplastados por un tractocamión en Amozoc

By Roberto Desachy / 4 agosto, 2026

Desde Puebla 

Un fuerte accidente ocurrió la mañana de este martes, cuando tractocamión destrozó completamente un vehículo particular en Amozoc, sobre la carretera Amozoc-Nautla.

A pesar de lo aparatoso del choque, no hubo lesionados de consideración.

Las personas solo estaban policontundidas.

 

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