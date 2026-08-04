Viven para contarla después de aplastados por un tractocamión en Amozoc

Desde Puebla
Un fuerte accidente ocurrió la mañana de este martes, cuando tractocamión destrozó completamente un vehículo particular en Amozoc, sobre la carretera Amozoc-Nautla.
A pesar de lo aparatoso del choque, no hubo lesionados de consideración.
Las personas solo estaban policontundidas.
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