Balean a dos adolescentes en Puebla capital

Desde Puebla

Dos adolescentes, de 14 y 16 años de edad, fueron atacados a balazos en la zona de Acueducto Manzanilla y calle San Diego, en la ciudad se Puebla.

Los jóvenes presentaban heridas por proyectil, uno en el abdomen y otro en una pierna.

En un hospital, la salud de ambos se reporta estable.

Se desconoce el móvil de la agresión, aunque las primeras versiones apuntan a un posible ataque directo.

Tampoco se han revelado las identidades de los dos jóvenes lesionados.