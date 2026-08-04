Habrá más calor hoy que ayer en Puebla capital, aunque aumentó un poco la posibilidad de lluvia

María Tenahua
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la capital poblana este 4 de agosto existe un 20 por ciento de probabilidad de lluvia, la acumulación estimada es de 5 milímetros y la mayor parte del día estará totalmente soleado.
Con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 12 grados y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.
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