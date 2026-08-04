Falleció Mino D’Blanc, gran artista, estupendo periodista de espectáculos y mejor persona

María Huerta

Mino D’Blanc falleció la tarde noche del pasado 3 de agosto, quien deja una gran trayectoria en el mundo del espectáculo, así lo recuerdan amigos y familiares.

Mino D’Blanc fue uno de los personajes más representativos de Puebla, toda vez que lo largo de su vida destacó como periodista, locutor, actor, productor, escritor, director, músico y un apasionado coleccionista, especialmente de timbres postales.

Como actor participó en diversas producciones cinematográficas, siendo su trabajo más reciente en la película Héroes, donde interpretó al Coronel Conde.

Finalmente, la música fue otra de sus grandes pasiones, ya que desde los seis años de edad aprendió a tocar el acordeón y, gracias a su talento, fue invitado por la banda ElTri para interpretar este instrumento durante uno de sus conciertos en Puebla.