México enfrentará a USA en la Fecha FIFA de octubre/septiembre

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El equipo de Rafa Márquez tendrá varios partidos en su primera Fecha FIFA al mando de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana será parte del tour que tendrá la Selección de Estados Unidos en su territorio como parte de la Fecha FIFA de septiembre y octubre próximos

México chocará con su vecino del norte el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Este juego se suma a los que anunció la Federación Mexicana de Futbol contra Colombia, Perú y Chile, que se jugarán entre septiembre y octubre también en Estados Unidos.