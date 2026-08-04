SEDIF entregó recursos para rehabilitar CAICS y CECADE en beneficio de 967 usuarios

-Servicios de salud, apoyos alimentarios y obra social acercan soluciones con sentido humanista a la población.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- “El dinero que antes administraba el gobierno, ahora lo administra el pueblo, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, enfatizó el gobernador Alejandro Armenta Mier al entregar cinco cheques del Programa de Obra Comunitaria para la rehabilitación de cuatro Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) ubicados en las colonias Arboledas de Loma Bella, Dr. Carlos Vergara Soto 1, San Felipe 1 y Nueva Aurora, así como del Centro de Capacitación y Desarrollo Centro (CECADE), con una inversión de 581 mil pesos en favor de 967 usuarios.

El mandatario informó que en 2025 se destinaron mil 48 millones de pesos para más de 4 mil proyectos; este año la inversión asciende a mil 500 millones de pesos y en 2026 alcanzará los 2 mil millones de pesos.

El titular del Ejecutivo destacó que, con el respaldo del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un millón y medio de personas reciben beneficios mediante acciones de bienestar. Resaltó la atención integral que ofrece el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF) por medio del Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI) con un esquema único en el país, así como la construcción del Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE). Precisó que, en caso de faltar algún medicamento por la alta demanda de los servicios, el abasto se garantizará mediante el SEDIF.

Además, invitó a la población a aprovechar la Jornada Integral Por Amor a las Familias, instalada en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), donde se ofrecen consultas de ginecología, ultrasonido, colposcopia, vacunación, detección de enfermedades de transmisión sexual, salud dental y pruebas para diabetes, entre otros servicios. Durante su visita, recorrió los módulos de atención, reconoció la labor del personal de salud y dialogó con las y los usuarios. También anunció que este año el Gobierno del Estado pavimentará 13 mil calles, después de las 5 mil realizadas el año pasado con el apoyo de los pétreos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el uso de los módulos de maquinaria adquiridos.

Por su parte, el director del Sistema Estatal DIF, Carlos Ochoa Rodríguez, afirmó que los apoyos deben llegar hasta donde se encuentra la población, porque el bienestar del pueblo representa la transformación con un sentido humanista. “Hoy no venimos únicamente a realizar un evento. Venimos a acercar soluciones y a demostrar que el Gobierno del Estado trabaja todos los días para mejorar la vida de las familias poblanas”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Salud, María del Rocío Rodríguez Juárez, señaló que estas jornadas son resultado de la coordinación con el SEDIF para ofrecer una atención cálida, humana y con sensibilidad. “El verdadero servicio público se construye con cercanía con la gente”, afirmó. Informó que de enero a junio asistieron 118 mil 857 personas a las jornadas interinstitucionales, se otorgaron 246 mil 348 servicios y se efectuaron 314 cirugías mediante el quirófano móvil, único en América Latina.

En el evento también se entregaron 6 mil 039 despensas del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, con una inversión de 2 millones 904 mil 152.07 pesos para 2 mil 013 personas, así como mil 687 despensas del Programa Alimentario Primeros mil días y Primera Infancia, con una inversión de 795 mil 622.94 pesos en beneficio de 241 personas.

En representación de las familias beneficiadas, María Josefina Castillo Castro, de la colonia Los Ángeles Mayorazgo, agradeció el apoyo alimentario recibido, ya que contribuirá al bienestar de su familia. María López, proveniente de la colonia Los Ángeles Mayorazgo, acudió a la jornada a realizarse un ultrasonido y agradeció al gobierno estatal por el ahorro económico que representa. Belinda Ibáñez de la colonia Jorge Murat, invitó a la población a acudir a esta iniciativa que acerca servicios gratuitos.