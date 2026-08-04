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Motociclistas se reúnen alrededor del Cuauhtémoc para protestar contra su regulación

By Roberto Desachy / 4 agosto, 2026

Desde Puebla

Motociclistas se reúnen en el estadio Cuauhtémoc, para manifestarse contra la Ley Casco.

Varios motociclistas concentrados en la zona de los estadios.

Inconformes con la denominada ‘Ley Casco”.

Hasta el momento, se desconoce el recorrido de su manifestación.

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