Motociclistas se reúnen alrededor del Cuauhtémoc para protestar contra su regulación

Desde Puebla
Motociclistas se reúnen en el estadio Cuauhtémoc, para manifestarse contra la Ley Casco.
Varios motociclistas concentrados en la zona de los estadios.
Inconformes con la denominada ‘Ley Casco”.
Hasta el momento, se desconoce el recorrido de su manifestación.
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