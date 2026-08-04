Anuncian estrategia “Puebla te premia”

*Ofrecerá descuentos en hoteles, restaurantes y atracciones
Erika Méndez
El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Héctor Landero anunció la estrategia “Puebla te premia”.
Destacó este proyecto, para ofrecer descuentos en hoteles, cafeterías, restaurantes y atracciones a los pasajeros que lleguen al estado mediante las 12 nuevas rutas aéreas.
Explicó que el beneficio se activará mediante un código QR y en total 20 negocios estarán ofreciendo esta promoción, como museos, Africam Safari, tours por Puebla, con descuentos del 5% al 30%.
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