Científico BUAP propone un plan hídrico regional

María Huerta

Jorge Torres Jaramillo, investigador del Departamento de Investigación en Zeolitas del Instituto de Ciencias (ICUAP) de la BUAP, promueve proyecto hídrico regional, cuyo

objetivo principal es restablecer la estructura ambiental y ecológica de todas las cuencas del estado de Puebla.

“El área de trabajo en la que nosotros nos desarrollamos tiene un gran interés en el beneficio del sistema hídrico del estado”, dijo.

Explicó que actualmente se tiene gran índice de población, que provoca un uso excesivo del sistema hídrico.

Abundó que su proyecto, busca la generación de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales, debido a los altos índices de población, que conlleva un uso extensivo del recurso hídrico, tanto de la superficie como de los pozos del estado.

Asimismo, Torres Jaramillo añadió que, en conjunto con sus estudiantes, tienen el interés de generar nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales, fundamentados en la aplicación de zeolitas naturales y de procesos fisicoquímicos.

“La idea surge ante la necesidad de abasto en tiempo y forma de agua potable para la población y actividades humanas, sin dejar de lado el beneficio de los diferentes ecosistemas del medio ambiente en nuestra región”, dijo.

Finalmente, añadió que el agua es transporte de contaminantes y de nutrientes en plantas, animales, microsistemas.

Al estar contaminada daña todo ese ciclo.

Ante esta situación, busca nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, con los conocimientos básicos de bioquímica en la degradación de contaminantes orgánicos.