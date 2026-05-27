Hombres de familia y trabajadores, los ejecutados ayer en Izúcar de Matamoros

Identifican a los ejecutados ayer en Izúcar

Desde Puebla

Jorge y Reinaldo, comerciantes de renta de sillas y mesas, eran los dos hombres asesinados la noche del martes en el paraje Camino Blanco, en la comunidad de San Nicolás Tolentino, Izúcar de Matamoros, mixteca poblana.

Ambos hombres, reconocidos por vecinos y conocidos como personas de trabajo y dedicadas a sus familias, habrían salido de Atlixco para su actividad comercial; sin embargo, presuntamente fueron engañados, citados y asesinados a balazos en el sitio en que les encontraron.