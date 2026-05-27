Otro asalto en Huauchinango: Esta vez en gasolinera Los Pinos

Abelardo Domínguez
Los hechos quedaron captados por los clientes del establecimiento: Sujeto desciende de una motocicleta, se hace pasar por cliente, espera que la empleada cargue combustible y, en el momento de realizar el pago, otro hombre llega con un arma de fuego, para amenazar a la empleada y despojarla de dinero en efectivo.
Hasta el momento se desconoce la suma de lo robado, sin embargo, este hecho causa indignación, ya que lamentablemente este sitio no es el único despojado.
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