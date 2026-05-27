Fiscalía reconoce trabajo de Bienestar Animal en Atlixco; Ariadna Ayala recibe distintivo

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó la Reunión de Coordinación Interinstitucional para la Protección, Bienestar y Defensa de los Seres Sintientes, encabezada por la Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt.

En el marco de este encuentro, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, recibió un reconocimiento por su destacada labor en favor de la protección y bienestar animal en el estado.

Ariadna Ayala agradeció la distinción y reiteró su compromiso de seguir impulsando una cultura de respeto y protección hacia los seres sintientes.

“En Atlixco hemos sido pioneros en esta lucha constante y mientras haya una voz que defender, no dejaremos de trabajar por ellos”, expresó Ariadna Ayala.

La Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, reconoció públicamente el trabajo realizado por la presidenta Ariadna Ayala, a quien calificó como una de las autoridades más comprometidas con la defensa y protección de los seres sintientes.