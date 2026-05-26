Amozoc tendrá nuevo CBTIS 317

Hoy llevaron a cabo la presentación oficial del proyecto; Severiano de la Rosa invita a inscribirse

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 27 de mayo de 2026.- El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa, informó que este día se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto para la construcción del CBTIS 317 en el municipio, una obra educativa que será una realidad gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública.

Durante esta importante reunión estuvieron presentes autoridades federales y estatales, entre ellas el Delegado Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Director General de la SICT, el Director General de CAPCEE en el Estado de Puebla, así como directivos y encargados del CBTIS 317.

El nuevo plantel educativo será construido en la colonia El Carmen, Segunda Sección, justo detrás de la Escuela Bicentenario, beneficiando a cientos de jóvenes de Amozoc y municipios cercanos, quienes contarán con una nueva opción para continuar sus estudios de nivel medio superior.

Asimismo, el edil informó que, de acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno Federal y Estatal, en próximos días se llevará a cabo la colocación de la primera piedra para iniciar oficialmente la construcción del plantel, mismo que se tiene proyectado quede concluido en el mes de diciembre de este año.

Ante ello, Severiano de la Rosa hizo una invitación a las y los jóvenes interesados para acercarse e inscribirse, destacando que este nuevo CBTIS representa una gran oportunidad para fortalecer la educación y el futuro de las nuevas generaciones.

El presidente municipal agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, del Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo brindado para concretar este importante proyecto educativo.

Finalmente, señaló que a un año y medio de administración continúan llegando resultados importantes para Amozoc, reafirmando el compromiso de seguir gestionando obras y acciones que beneficien a las familias del municipio.