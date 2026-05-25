En Atlixco, bomberos y paramédicos recibieron equipo

Desde Puebla
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar mejores condiciones de trabajo al personal operativo, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, realizó la entrega de nuevo equipamiento, herramientas y uniformes especializados para la Jefatura de Bomberos, Protección Civil y Ambulancias.
La inversión supera los 1.5 millones de pesos y contempla la adquisición de cascos, botas, guantes, trajes estructurales, cuerdas de rescate y mangueras contra incendio para el área de Bomberos, además de uniformes tácticos y prendas de seguridad para el personal operativo.
Durante su mensaje, Ariadna Ayala reconoció la labor y el compromiso del personal de emergencia, destacando que su trabajo es fundamental para proteger la vida y la seguridad de las familias atlixquenses.
Ariadna Ayala expresó su respeto y admiración por la vocación con la que diariamente desempeñan su labor, asegurando que permite fortalecer su trabajo y mejorar la atención a la ciudadanía.
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