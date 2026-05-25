Promueve Gobierno de Tonantzin Fernández el cuidado del medio ambiente y la cultura del reciclaje

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EcoCholula reunió a ciudadanía, empresas y gobierno en favor del reciclaje

San Pedro Cholula, Pue.- Con el objetivo de promover la cultura del reciclaje y la correcta disposición de residuos, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, en coordinación con el Organismo Operador del Servicio de Limpia, dirigido por Rubí Vázquez, llevó a cabo el evento EcoCholula “Recicla y Transforma”.

La explanada del Parque Soria fue sede de esta edición conmemorativa por el Día Mundial del Reciclaje, donde familias cholultecas se dieron cita desde las 11:00 horas para participar en el acopio de materiales y en diversas actividades de concientización ecológica.

Durante su intervención, Carlos Carrillo, secretario de Gobernación Municipal y en representación de la presidenta municipal Tonantzin Fernández, destacó la importancia de adoptar hábitos sustentables desde el hogar, señalando que el verdadero cambio comienza con la educación ambiental y la responsabilidad compartida.

Por su parte, Rubí Vázquez presentó a la mascota del organismo, un cacomixtle llamado “Tlazolito”; asimismo, reiteró el compromiso del Organismo Operador del Servicio de Limpia para generar espacios de acopio masivo y fortalecer acciones que consoliden una cultura de economía circular en la región, contribuyendo a la protección de los recursos naturales.

Durante el evento se recibieron diversos materiales reciclables como PET, aluminio, electrodomésticos, cartón, Tetrapak, botellas de vidrio y aceite de cocina usado; mientras que, por cuestiones de manejo especial, no se permitió el acopio de focos ni llantas.

Con estas acciones y la suma de esfuerzos de organizaciones como Girsa, Kambieco y Ecolana, el Gobierno de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas en favor del medio ambiente, demostrando que el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno es clave para construir un futuro sustentable.