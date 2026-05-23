Hombre murió en plena vía pública de Amozoc

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida aparentemente de causas naturales en Amozoc.
Sobre la rampa del puente peatonal del Periférico y Avenida Nacional, en la inspectoría Casa Blanca.
Piden a la ciudadania identificar a la victima, reclamar el cuerpo y darle sepultura.
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