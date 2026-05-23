Entidad Sección Principal

Hombre murió en plena vía pública de Amozoc

By Roberto Desachy / 23 mayo, 2026

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida aparentemente de causas naturales en Amozoc.

Sobre la rampa del puente peatonal del Periférico y Avenida Nacional, en la inspectoría Casa Blanca.

Piden a la ciudadania identificar a la victima, reclamar el cuerpo y darle sepultura.

You may also like

Categorías