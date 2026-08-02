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Alejandro Armenta se reunió con Ignacio Mier

By Roberto Desachy / 2 agosto, 2026

María Huerta

El senador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo una reunió con el gobernador Alejandro Armenta Mier,  sobre el pasado, presente y futuro de Puebla.

A través de sus redes sociales, el morenista detalló que el encuentro fue esta mañan, con tema central el desarrollo de Puebla.
“Hoy confirmamos nuestra convicción y alianza para avanzar cada día más en el bienestar y prosperidad de las familias poblanas. Unidos la tarea es mejor y se complica menos”.

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