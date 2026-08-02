Denuncian pésima atención en clínica ISSSTE Huauchinango

Llenan el hospital de propaganda sindical

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – Usuarios derechohabientes denunciaron la mala calidad del servicio médico en la clínica local del ISSSTE, en contraste con la abundante propaganda política que cubre las instalaciones en vísperas del cambio de dirigencia sindical.

Este domingo, varios pacientes, entre ellas mujeres embarazadas, acudieron tras haber sido citados para consulta médica y no recibieron la atención comprometida.

Según los afectados, no se presentó la enfermera encargada de la toma de signos vitales, ni tampoco los médicos que debían atenderlos.

“Por todos lados del edificio hay carteles y mensajes que hablan de mejorar las condiciones laborales del personal, pero mientras tanto nosotros que venimos por atención médica nos quedamos sin atención”, criticaron los derechohabientes, muchos de ellos familiares de trabajadores de la educación.

Los inconformes también señalaron la contradicción de autoridades federales, que presumen uno de los mejores sistemas de salud del país.

“Dicen que tenemos la mejor salud del mundo, pero aquí no hay quién nos atienda”, agregaron.