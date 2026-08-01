 
Salud Slider Principal

Motociclista atropellado en la federal México -Tuxpan

By Roberto Desachy / 1 agosto, 2026

Abelardo Domínguez

Reportan a motociclista ATROPELLADO, sobre la carretera federal México Tuxpan, a la altura de Dormimundo, en Huauchinango.

El joven presenta fuerte golpe y sangrado en la cabeza.

You may also like

Categorías