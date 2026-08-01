Motociclista atropellado en la federal México -Tuxpan

Abelardo Domínguez
Reportan a motociclista ATROPELLADO, sobre la carretera federal México Tuxpan, a la altura de Dormimundo, en Huauchinango.
El joven presenta fuerte golpe y sangrado en la cabeza.
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