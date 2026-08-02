La lluvia dará un respiro a los poblanos este día

María Tenahua
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la capital poblana este 2 de agosto existe un 15 por ciento de probabilidad de lluvia, la acumulación estimada es de 10 milímetros y la mayor parte del día estará totalmente soleado.
Con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 13 grados y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.
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