La lluvia dará un respiro a los poblanos este día

María Tenahua

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la capital poblana este 2 de agosto existe un 15 por ciento de probabilidad de lluvia, la acumulación estimada es de 10 milímetros y la mayor parte del día estará totalmente soleado.

Con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 13 grados y vientos de 10 a 22 kilómetros por hora.