Coordinación para combatir el robo a transporte de carga, demandó el CCE

María Tenahua

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, informó que trabajan de manera coordinada con las autoridades de los diferentes niveles, para erradicar el robo a transportistas de carga, debido a que Puebla se ubica en segundo lugar nacional en este delito.

Agregó que ha disminuido ligeramente esta modalidad de robo, pero es necesario reforzar las estrategias de seguridad para controlarlo; de lo contrario, seguirá afectando al sector empresarial.

Para coadyuvar con las autoridades han creado “Pulso Puebla”, en que nalizan el comportamiento de la incidencia delictiva, además de que se solicita a los empresarios presentar su denuncia.

El presidente del CCE refirió que, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), el robo a transportistas en mayo de 2025 registró 159 casos y este mismo mes, pero del 2026, hubo 98.

Esto representa una disminución de más de c