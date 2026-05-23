Puebla, primer estado del país en tomas clandestinas de gas LP: Igavim

Erika Méndez

El estado de Puebla continúa en el primer lugar a nivel nacional en tomas clandestinas de gas Licuado de Petróleo (LP), informó el Instituto para la Gestión, Administración Municipal (Igavim).

En el reporte correspondiente al primer trimestre de 2026, especificó que entre enero y marzo se sumaron 157 ductos, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 116.

En Puebla se ha registrado una toma clandestina en promedio cada 13 horas con 57 minutos.