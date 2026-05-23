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Asesinaron a un hombre en la colonia Miguel Hidalgo de Puebla capital

By Roberto Desachy / 23 mayo, 2026

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida atacado a balazos la mañana de este sábado en la colonia Miguel Hidalgo.

De acuerdo a reportes ciudadanos, la víctima quedó tendida en la vía pública luego de la agresión.

Elementos de la policía municipal mantuvieron acordonada la zona, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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